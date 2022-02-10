جريمة «مُخلة بالشرف».. قرارات رادعة لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية بمصر

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

استعرض مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم، برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية ، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع بنفسه، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم.

وفي الوقت نفسه، أكد مدبولي أنه من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية.

وكلف رئيس الوزراء وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.

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