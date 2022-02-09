الكويت.. نواب يطالبون بجلسة خاصة لإقرار تعديل قانون "المسيء"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تقدم 10 نواب في مجلس الأمة الكويتي بطلب عقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء 15 فبراير المقبل، لإقرار تعديل قانون "المسيء".

وقال النائب الكويتي حمدان العازمي في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تقدمت أنا والنواب «ثامر السويط - مرزوق الخليفة - مبارك الحجرف - مهند الساير - خالد المونس - فارس العتيبي - شعيب المويزري - عبدالكريم الكندري - ومحمد المطير، بطلب لجسلة خاصة لإقرار تعديل قانون (المسيء)، والخاص بإلغاء عقوبة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من قانون الانتخاب، والاكتفاء بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الأخرى".

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