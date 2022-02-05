برلمانية مصرية ترد على منتقدي تدخينها خلال مباراة الكاميرون: أنا حرة في عالم حر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكدت نائبة في البرلمان المصري، إنها صاحبة «صورة المشجعة التي تدخن»، والتي ظهرت في مدرجات الجماهير المصرية، خلال مباراة نصف النهائي أمام منتخب الكاميرون في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأوضحت النائبة أميرة العادلي أنها صاحبة الصورة، ولا يشكل الأمر لها أي نوع من المضايقة، مؤكدة أنها تحب التدخين رغم علمها بأنه عادة صحية سيئة ولا نية لديها للإقلاع عنه.

وأضافت أنها لا تنصح أحدا بالتدخين لكنها في الوقت ذاته تحبه، قائلة «أنا حرة في عالم حر».

وطالبت المتكلمين في هذا الأمر بالتوقف عن «الكلام الأبله» وأن يشجعوا منتخب بلادهم الذي سيلاقي السنغال يوم الأحد المقبل، لكي يعود بالبطولة الأفريقية الثامنة في تاريخه

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