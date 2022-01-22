روسيا تتجاوز حاجز الـ11 مليون إصابة بفيروس "كورونا"

المصدر: موسكو - وام

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 11مليون إصابة بتسجيلها 57212 إصابة مقابل 49513 إصابة ، ما يمثل أعلى حصيلة إصابات منذ بداية الجائحة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي 11 مليونا و 44ألفا و 986 إصابة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي وبحسب وكالة " انتر فاكس" للأنباء عن انخفاض في الوفيات بكورونا ، حيث تم رصد 681 حالة وفاة مقارنة بيوم أمس 692 وفاة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 325ألفا و433 حالة وفاة ، مع تماثل 25525 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و577 حالة شفاء، بالإضافة إلى تلقي أكثر من 81.9 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 78 مليونا منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ%. 64.4%.

وتعد هذه الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة مرتبطة بتفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى من الفيروس التاجي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news