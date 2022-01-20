السعودية تحدد أقصى عقوبة لبث الشائعات حول كورونا

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، أن عقوبة من يقوم ببث الشائعات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو العقوبتين معا، لافتة إلى أنه حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أنه "يعاقب كل من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ذات الصلة، بالعقوبة السابق ذكرها".

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