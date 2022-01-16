تويتر يغلق حسابا مرتبطا بالمرشد الإيراني.. والسبب ترامب

المصدر: واشنطن - أ ف ب

اغلق موقع تويتر السبت حساباً مرتبطا بالمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي في أعقاب نشر مقطع فيديو يتعلق بمقتل قاسم سليماني ويبدو أنه يستهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم تويتر لوكالة فرانس برس "تم تعليق هذا الحساب نهائيا لانتهاكه قواعدنا".

نشر حساب "خامنئي سايت" هذا الأسبوع فيديو رسوم متحركة يحاكي الانتقام من دونالد ترامب الذي أمر قبل عامين بشن ضربة أدت إلى مقتل سليماني، المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وهذا الحساب ليس الإنجليزي الرئيس للمرشد الأعلى khamenei_ir الذي لا يزال نشطًا، ولكنه حساب وسائط متعددة ينقل أنشطته.

في العام الماضي، تم تعليق حساب مماثل من قبل تويتر بسبب نشر مقطع فيديو مشابه.

ويعتبر تويتر أن حماية الأشخاص ومحتوى المحادثات على الشبكة الاجتماعية أولوية مطلقة.

وتظهر الشبكة الاجتماعية سياسة واضحة ازاء التصرفات المسيئة وتتعهد مواصلة التدخل في حال حدوث انتهاكات.

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