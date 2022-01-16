طاهي الملكة إليزابيث يكشف عن الطبق المفضل لديها.. وآخر لا تحبه

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشف الطاهي السابق للملكة إليزابيث، الشيف دارين أوغرادي، أن الملكة تعشق تناول البرغر وليست من عشاق البيتزا، ولذلك لم يحضّر أي نوع من البيتزا طوال الـ15 عاماً وهي مدة عمله فى قصر باكنغهام.

وقال طاهي الملكة السابق عن الطعام المفضل لديها، أن الملكة إليزابيث تعشق تناول البرغر، لكن لها شروط عدة في إعداد هذه الوجبة، مؤكداً أنها ليست من محبي الوجبات السريعة بوجه عام، ولكنها تفضل البرغر دون خبز، والطعام الفرنسي الكلاسيكي، ولا تتناول البيتزا، حسبما نقلت صحيفة "ذا صان" The Sun، نقلاً عن الشيف الملكي السابق، دارين أوغرادي.

وأكد الطاهي أوغرادي أن الملكة لا تطلب البرغر من أشهر مطاعم الوجبات السريعة، لكنها تطلبه من طاقمها لإعداده في مطبخ القصر حسب "العربية.نت".

وعمل الطاهي المحترف دارين أوغرادي في المطبخ الملكي لمدة 15 عاماً في إعداد وجبات الطعام للملكة إليزابيث والأمير هاري والأمير ويليام خلال فترة وجوده في قصر باكنغهام.

وأضاف أوغرادي: "كنا نصنع البرغر بأنفسنا، وكانوا يصيدون الغزلان ونصنع البرغر من لحومها".

ولكن عندما لم يكن أوغرادي يصنع البرغر الخالي من الخبز للملكة، كان يقوم بشكل أساسي بطهي الطعام الفرنسي الكلاسيكي المفضل لديها.

كما كشف الطاهي أن الملكة إليزابيث ليست من عشاق البيتزا، ولذلك لم يحضّر أي نوع من البيتزا طوال الـ15 عاماً وهي مدة عمله فى القصر.



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