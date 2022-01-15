إصابة وزير المالية الإسرائيلي بفيروس كورونا

المصدر: القدس - رويترز

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان اليوم السبت إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 وإنه يعزل نفسه لكنه يواصل العمل من المنزل.

وأضاف ليبرمان على تويتر "أشعر أنني بحالة جيدة وسأنعزل خلال الأيام القليلة المقبلة".

كانت الفحوص أثبتت أيضا إصابة وزير الخارجية يائير لابيد يوم الاثنين.

ويواجه ليبرمان انتقادات لعدم تقديم المزيد من المساعدات الحكومية للشركات بعد أن دفعت السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا الإصابات في إسرائيل إلى مستويات مرتفعة جديدة.

وفي رد واضح على هذه الانتقادات، كتب ليبرمان (63 عاما) على تويتر "سأواصل من المنزل اتباع سياسات اقتصادية مسؤولة وتتبع البيانات والتخطيط لخطوات مستقبلية".

وفي العاشر من يناير الجاري، نشر ليبرمان صورة له وهو يتلقى جرعة رابعة تنشيطية من لقاح مضاد لكوفيد-19.

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