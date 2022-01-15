الشرطة الإيطالية تتهم ممرضة بـ"إفراغ"حقنة اللقاح خارج الأذرع

المصدر: روما - د ب أ

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على ممرضة في صقلية للاشتباه في تقديمها دليلا على أنها قامت بتطعيم أشخاص بينما لم تقم بتطعيمهم فعليا ضد كوفيد-19، في عملية تحايل تُقدم لأولئك الذين يعارضون التطعيم.

وتواجه الممرضة اتهامات بحقن زوجين يعارضان التطعيم، باستخدام الحقنة فقط دون استخدام القارورة التي تحتوي على اللقاح.

وشوهدت الممرضة في مقطع فيديو أمني وهي تفرغ حقنة كاملة في قطعة قماش، ثم تضع الحقنة في الجزء العلوي من ذراع شخص ما.

وكانت الشرطة ألقت القبض على ممرضة أخرى من نفس مركز التطعيم لتظاهرها بتطعيم 11 شخصا باستخدام طريقة مماثلة في ديسمبر 2021.

وذكرت الشرطة أن من بين الذين تم تطعيمهم بهذه الطريقة عضو بارز في الحركة المحلية لمكافحة التطعيم.

وتواجه المرأتان تهمة سوء السلوك الرسمي وإصدار شهادات مزورة، من بين تهم أخرى.

وفي إيطاليا، يحصل الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ضد كوفيد 19 على شهادة رقمية مطلوبة الآن للمشاركة في جزء كبير من الحياة العامة، بما في ذلك السفر بالحافلات أو الذهاب إلى المطاعم.

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