إصابة وزير الصحة الفرنسي بفيروس كورونا

المصدر: باريس - د ب أ

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران عصر اليوم الخميس أن الاختبارات أظهرت إيجابيته لفيروس كورونا، مضيفا أنه قيد الحجر الصحي الآن ويواصل العمل عن بعد.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أيه أف بي) نقلا عن مقربين من فيران أنه يبدو أن الوزير خضع لاختبار فيروس كورونا بعدما بدأ في الشعور بأعراض خفيفة.

وقفز عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا في الأسابيع الأخيرة وينتشر متحور أوميكرون من الفيروس حاليا في كل أرجاء البلاد.

وسجلت السلطات الصحية نحو 362 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة أمس الأربعاء. وبلغ معدل الإصابة الأسبوعي في فرنسا ككل 2811 إصابة جديدة لكل مئة ألف ساكن.

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