روسيا .. كتابة القرآن الكريم بخط اليد .. محاولة لإحياء علم الخط المفقود

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

بدأت في قازان الروسية كتابة القرآن بخط اليد بمناسبة الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في "فولغا بولغار"، حيث نقش خطاط في مسجد "قول شريف" السورة الأولى والرئيسية من القرآن، الفاتحة، على القماش اليوم. بحسب وكالة تتارستان.

وقال مفتي تتارستان، كامل ساميغولين، للصحافيين: "هذا الحدث، يظهر أن روسيا جزء من العالم الإسلامي، ويدل على أن الإسلام في هذا البلد ليس نوعًا من الدين الذي جاء من الخارج، وليس غريبا في هذا البلد، حيث ظهر عام 922".

وأشار ساميغولين إلى أن كتابة المصحف بخط اليد ستساهم في إحياء علم الخط المفقود.

وبحسب المفتي، فإن لجنة خاصة، تضم علماء دين من روسيا ودول أجنبية، ستراقب صحة التهجئة، و سيكون المشروع ذا قيمة علمية عالية للدراسات القرآنية الروسية والفكر الديني الإسلامي المحلي. في المستقبل، من المخطط طباعة النص المكتوب بخط اليد وتكراره.

يعود تاريخ المدينة إلى القرنين التاسع والعاشر وأصبحت على الفور تقريبًا مركزًا تجاريًا كبيرًا بين روسيا والشرق.

وفي عام 1236، تم الاستيلاء على البلغار وإحراقها من قبل القوات المغولية، وفي عام 1361 - القبيلة الذهبية ، وفي عام 1395 - قوات تيمورلنك. في كل مرة بعد التدمير يتم استعادة المدينة، ولكن في عام 1431 ، بعد حملة حاكم الدوق الأكبر فاسيلي الثاني، تم تدمير البلغار بالكامل.

بالإضافة إلى الآثار القديمة، في منطقة العاصمة التجارية السابقة، بقيت قرية بولغار وجدران مسجد كبير مع مئذنة من القرن الثالث عشر. وتم افتتاح المسجد الأبيض على شرف الذكرى 1100 لاعتماد الإسلام في منطقة الفولغا.

في عام 2014 ، تم إدراج المسجد الأبيض في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وهو اليوم من المقاصد الاساسية لمسلمي روسيا.

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