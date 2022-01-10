مقتل وإصابة العشرات في حريق مبنى بنيويورك

المصدر: نيويورك - أ ف ب

لقي 19 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب العشرات في حريق شبّ بمبنى سكني شاهق في حي برونكس بنيويورك، وفق ما أعلن رئيس بلدية المدينة إريك آدامز.

وقال آدامز الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، لشبكة سي إن إن: "تم التأكد من مصرع 19 شخصا، إضافة إلى العديد من المصابين في حالة حرجة"، موضحا أن 63 شخصا أصيبوا في الحريق.

وتحدث رئيس البلدية الجديد، وهو شرطي سابق من أصول إفريقية تولى منصبه في الأول من يناير، عن "مأساة حقيقية للمدينة وليس لحي برونكس فحسب".

وأظهرت مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة نيران هائلة ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من نافذة مبنى يضم طبقات عدة في حي برونكس المترامي في شمال نيويورك.

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