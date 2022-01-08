"سيوف وسكاكين" بعد فيديو الموز.. الشرطة التركية توقف 8 سوريين وتحضر لترحيلهم

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن الشرطة اعتقلت الجمعة ثمانية سوريين بعد ظهورهم في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يسيرون في شارع بولاية أضنة رافعين أسلحة بيضاء.

ونقلت الوكالة وفقا لـ "معلومات واردة من ولاية أضنة" جنوب تركيا، أن فرق مديرية الأمن تحركت بعد تداول فيديو على منصات التواصل لمجموعة سوريين وهم يسيرون في شارع حاملين بأيديهم سيوفا وسكاكين وعصيا.

وأوقفت الفرق الشخص الذي نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبعة آخرين ظهروا في الفيديو بعد تحديد هوياتهم.

وبعد اكتمال الإجراءات في مديرية الأمن، سيتم إحالة المشتبهين الثمانية إلى إدارة الهجرة تمهيدا لترحيلهم خارج تركيا.

وتواصل فرق الشرطة العمل لإلقاء القبض على بقية المشتبهين ممن ظهروا في مقطع الفيديو بعد التعرف على هوياتهم.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد اعتقلت 19 شخصاً من السوريين، في أكتوبر الماضي على خلفية حملة "فيديوهات الموز" التي نشرها سوريون استنكاراً لمقطع مصور يُظهر مواطناً تركياً يقول إنه لا يستطيع شراء الموز بسبب المشكلات الاقتصادية بينما يستطيع السوريون ذلك.

وتتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في مدن إسطنبول وغازي عنتاب وشانلي أورفا.

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