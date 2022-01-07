إغلاق السفارة السعودية في واشنطن بسبب الأحوال الجوية

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن بالولايات المتحدة الأميركة، إغلاق أبوابها اليوم (الجمعة) بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها العاصمة الأميركية وبعض الولايات الأخرى.

وقالت السفارة في بيان لها، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، إن أبواب السفارة ستكون مغلقة الجمعة، وإنها ستستأنف العمل الإثنين المقبل.

كما وجهت السفارة تنبيها للمواطنين في كل من واشنطن وفرجينيا وميريلاند بالحيطة والحذر،

ودعتهم إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية، وفي حالات الطوارئ عليهم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.

يذكر أن واشنطن شهدت منذ يومين عاصفة ثلجية قوية، تسببت في إغلاق عدد من الطرق والممرات الجبلية بسبب كثافة الثلوج المتساقطة.

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