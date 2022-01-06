مصر تهنئ عالمها محمد ثروت.. اكتشف الأتوثانية التي تزيد سرعة الكمبيوتر والموبايل مليار ضعف

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

هنأت قنصلية مصر في لوس أنجلوس، الدكتور محمد حسن ثروت، العالم المصري وأستاذ الفيزياء والضوء بجامعة أريزونا، على الإنجاز العلمي الضخم الذي حققه بالتعاون مع باحثين من اليابان وألمانيا في مجال رصد حركة الإلكترونيات.

وأوضحت القنصلية أن الدكتور ثروت وفريقه البحثي نجحا في قياس الوقت اللازم للإلكترونيات للتحرك داخل المواد العازلة تحت تأثير المجال الكهربي لنبضات الليزر وذلك في زمن الأتوثانية وهو مقياس زمني أسرع 1000 مرة من الفيمتو ثانية، وهو زمن حركة الذرات والجزيئات التي تم رصدها منذ 30 عاماً بواسطة العالم المصري الراحل أحمد زويل. ومن المتوقع أن يحقق هذه الإنجاز طفرة جديدة في مجال سرعة نقل المعلومات.

وأكدت القنصلية في بيان لها اليوم الخميس، على بالغ تقديرها "لجميع علمائنا المصريين لما يبذلونه من جهودٍ دؤوبة للإسهام في تقدم البشرية ورفع اسم مصر عالياً في مختلف المحافل العلمية الدولية".

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