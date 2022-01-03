تفاصيل جديدة عن شبكة تهريب المخدرات إلى ​دول الخليج من لبنان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت صحيفة عربية، اليوم الاثنين، عن معلومات جديدة تتعلق بشبكة تهريب المخدرات من لبنان إلى ​دول الخليج، والتي نجحت السلطات اللبنانية بتوقيفها.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، نقلاً عن مصادر خاصة بشأن تهريب المخدرات إلى ​دول الخليج​، أن "الأسماء التي تم التعرف عليها وهي على علاقة بهذه العمليات المخالفة، لها صداقات واسعة مع شخصيات تنتمي إلى حزب لبناني قوي، وهي تتنقل بين لبنان وسورية، بتسهيلات واضحة، والموقوف الذي اعترف بالوقوف وراء صفقة الرمان المخدر إلى جدة، اعترف أيضًا بأنه على علاقة طيبة مع جهات لبنانية وسورية نافذة".

وأضاف المصدر أن الموقوف اعترف بأنه "يدفع مبالغ طائلة مقابل تنفيذ مآربه التجارية، وبعض الأموال من عائدات تهريب ​الكبتاغون​ تخصص لشراء الأراضي في المناطق التي تقع على جانبي الحدود الشرقية بين لبنان وسورية، وهو بالذات كان قد اشترى غالبية أراضي بلدة الطفيل اللبنانية الحدودية".

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