مصر.. الأمن يغلق مطعماً لبنانياً شهيراً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أغلقت الأجهزة الأمنية المصرية مطعما وكافيه لبنانيا شهيرا في أحد الأحياء الراقية بالقاهرة بسبب أعمال البلطجة والخروج عن القانون.

وقالت مصادر إن البداية كانت بقيام ملاك المطعم وآخرين بالتشاجر واستغلال وجود بودي جاردات في تلك المشاجرات فتلقت أجهزة الأمن بلاغا بتلك الأفعال وتم إبلاغ الجهات المعنية وإغلاق المطعم، خاصة مع عدم اتخاذ ملاكه أية احتياطات صحية وإقامة حفلات صاخبة دفعت عدد من الأهالي لتقديم بلاغات.

حررت محاضر بتلك المخالفات خلال الفترة الماضية وتم إغلاق المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news