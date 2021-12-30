وزير يتأخر عن موعد مهم ووالدته تسبقه لانقاذ الموقف

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

في حادثة طريفة شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي في نيوزيلندا، قامت والدة وزير تأخر عن موعدة بالتدخل أمام جمع من الصحافيين لتبرير تأخر ابنها، طالبة من وسائل الاعلام عدم انتقاد ابنها وتقدير الظرف الذي ساهم بتأخره.

وبحسب وكالة «سبوتنيك» قامت والدة وزير تأخر وزير الاستجابة لفيروس كورونا في نيوزيلندا بالظهور في مؤتمر صحافي مهم لابنها للاعتذار عن التأخير.

الحدث الإعلامي الذي كان يفترض أن يتضمن معلومات مهمة عن واقع والاجراءات التي تتخذها الدولة النيوزلندية في مكافحة موجة فيروس كورونا أثار حالة من التوتر بين الحضور، الذي فوجيء بوالدة الوزير تظهر لاخبار الحضور الصحافيين أن ابنها البالغ من العمر 43 عاما لم يأخذ بدلته معه حيث كان في اجازة قصيرة، واضطر إلى العودة إلى منزله لاستعادتها، لكنه علق في حركة المرور.

ووصل الوزير في النهاية إلى المؤتمر الصحافي حيث ارتدى ملابس مناسبة، لكن ورغم المعلومات المهمة التي قدمها إلا أن امه تحولت الى نجمة الحدث وصارت هي الموضوع والحدث الاساسي.

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