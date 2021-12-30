بريماكوف يكشف ما قاله جده عن صدام حسين

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

كشف حفيد الدبلوماسي والسياسي الروسي المخضرم الأكاديمي يفغيني بريماكوف، عن جانب من ذكريات جده وانطباعاته عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، قبل الغزو الأميركي لبلاده عام

وقال يفغيني بريماكوف الحفيد، رئيس الوكالة الروسية للتعاون الدولي الإنساني، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" نقلا عن كلام جده، الذي التقى صدام حسين بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن صدام حسين قبيل الحرب فقد على ما يبدو الإحساس بالواقع، وكان يثق بقوته وعظمته بشكل غير طبيعي.

وأضاف بريماكوف، حسب "روسيا اليوم"، أنه من الناحية الإنسانية والعاطفية، يصعب تصور أبعاد الكارثة التي وقعت في ذهن صدام وعقله ونفسه عندما أدرك أنه خسر البلد، وأن أقرب المقربين له والذين حلفوا له يمين الولاء، خذلوه وهجروه.

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