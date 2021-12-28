السيسي: «أنا لا بخاف ولا بيهمّني إلا البلد.. والعمر بتاع ربنا» (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن أوضاع مصر في الماضي، قائلا: “لن أنسى عام 2011، والمفروض يا مصريين ماتنسوش العام ده”.

ووجه السيسي حديثه للمصريين، قائلا: «كل إجراء وخطوة ماتنسوش العام ده، اللي أنقذكم ربنا وحده، وربنا اللي أنقذ البلد دي من مصاير الخراب والدمار، ولأجل خاطر الـ 100 مليون مصري».

وأشار السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد: «ربنا أنقذ البلد دي علشان البسطاء والغلابة، لحكمة إلهية ربنا أنقذها، وهل هنكرر نفس المسار تاني، لا طبعا الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم، علشان خايف على البلد، ما تزعلش إلا على نفسك وأنك ممكن تكون سبب في دمار بلدك وخرابها».

وقال الرئيس المصري في كلمته خلال زيارة مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، الثلاثاء، إن «الإدارة الجيدة مفيش فيها خواطر.. وإني أعين قريبي أو حد ملوش لزمة».

وأكمل السيسي حديثه قائلًا: «نريد دائمًا أن تصبح المصانع الجديدة أداة لتحقيق النمو والازدهار.. أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد.. العمر بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا وقت ما يقولي يلا هعظّم وأمشي».

الرئيس #السيسي: أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد بس.. العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي أنا فيه ده بتاع ربنا وقت ما يقولي يلّا هعظم وأمشي #صعيد_الخير pic.twitter.com/0oyP6GLNpg — CBC Egypt (@CBCEgypt) December 28, 2021

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