اختراق حساب رئيس وزراء الهند على "تويتر" بتغريدة عن بيتكوين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اختُرق حساب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الشخصي على "تويتر" برسالة تقول إن الهند اعتمدت عملة البيتكوين كعملة قانونية وستقوم بتوزيعها على جميع المواطنين.

وقد حُذفت التغريدة بسرعة، وقال مكتب مودي إن الحساب تعرض للاختراق لفترة وجيزة للغاية.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختراق حساب مودي على "تويتر".

ويستخدم رئيس الوزراء الهندي "تويتر" بكثرة ويتابعه أكثر من 61 مليون متابع.

وجاء في نص التغريدة المحذوفة أن الحكومة الهندية اشترت رسميا 500 عملة بيتكوين وهي "تقوم بتوزيعها على جميع سكان البلاد".

وفي العام الماضي، اختُرق حساب مودي الرسمي، وأُرسلت تغريدة تحث الناس على التبرع لصندوق إغاثة مزيف خاص بمكافحة وباء كورونا.

وقالت "تويتر"، حينها، إنها كانت على علم بالنشاط واتخذت خطوات لتأمين الحساب المخترق.

وأضافت المتحدثة باسم "تويتر" لـ"بي بي سي" في بيان عبر البريد الإلكتروني "نحن نحقق جديا في الحادث. وفي هذا الوقت، لسنا على علم بتأثر حسابات إضافية من عملية الاختراق".

ويمتلك مودي حسابين على تويتر، شخصي (فيه أكثر من 61 مليون متابع)، ورسمي خاص به كرئيس لوزراء الهند (يضم أكثر من 45 مليون متابع).



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