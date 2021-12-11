إحباط محاولة تهريب مخدرات في أكياس "بن" من لبنان إلى السعودية

المصدر: بيروت - د ب أ

أحبطت القوى الأمنية اللبنانية عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحافي اليوم السبت، إن معلومات مؤكّدة توافرت عن التحضير لعملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون داخل شحنة كبيرة من البُنّ، من لبنان إلى الأردن، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.

وأضافت أن القطعات المختصة في شعبة المعلومات تمكنت من تحديد جميع أفراد شبكة التهريب وتوقيفهم، ودهم مستودع في محلّة بئر حسن، وضبط أربعة ملايين حبّة كبتاغون مخبأة بشكل احترافي داخل شحنة أكياس البُنّ، كانت جاهزة للشحن.

وأشارت إلى موقوفين اعترفا بما نسب إليهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

يذكر أن السعودية كانت قد اتخذت قراراً قضى بمنع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، في أبريل الماضي، وذلك على خلفية ضبط شاحنة محملة بفاكهة الرمان آتية من لبنان، وقد وضع داخل الفاكهة مواد مخدرة.

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