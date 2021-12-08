ضربوه بالهراوات لمدة 6 ساعات.. الإعدام لعشرين طالباً قتلوا زميلهم في بنغلاديش

المصدر: دكا - أ ف ب

قضت محكمة في بنغلاديش بإعدام عشرين طالبا جامعيا دانتهم بتهمة الضلوع في قتل شاب العام 2019 انتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعُثر على جثة أبرار فهد البالغ 21 عاما، في غرفته في سكن الطلاب بعد ساعة من كتابته منشورا على فيس بوك ندد فيه توقيع اتفاقاً ينص على تشارك مياه أحد الأنهار مع الهند.

وتعرض فهد للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى لمدة ست ساعات من قبل 25 من زملائه المنضوين في "رابطة شهاترا في بنغلادش"، الفرع الطالبي لـ"حزب رابطة عوامي" الحاكم.

وقال بركة الله، والد أبرار فهد، للصحافيين أمام المحكمة بعد صدور الحكم: "أنا سعيد بالحكم. واتمنى أن تنفذ العقوبات قريبا". فيما وحُكم على باقي المهاجمين الخمسة بالسجن مدى الحياة.

وقال المدعي العام محمد أبو عبد الله بويوان لوكالة فرانس برس إن عملية القتل تمّت مع سبق الإصرار والترصد.

وتراوحت أعمار جميع المحكومين بالإعدام بين 20 و22 عاما عند وقوع الجريمة وكانوا زملاء فهد في جامعة بنغلادش للهندسة والتكنولوجيا التي ترتادها النخبة.

وما زال ثلاثة من المتهمين فارين بينما مثل الباقون أمام المحكمة الأربعاء.

وأكد محامي المتهمين فاروق أحمد أنه سيتم استئناف الحكم. وقال لوكالة فرانس برس "أشعر بخيبة أمل كبيرة حيال الحكم. إنه غير عادل، إنهم شباب ومن بين أفضل الطلبة في البلاد. حُكم عليهم بالإعدام رغم عدم وجود أدلة فعلية ضد بعضهم".

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