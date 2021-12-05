وزير الشؤون الإسلامية السعودي:"الإخوان" مرض ونعمل على "التحصين" من أفكارهم

المصدر: الرياض - د ب أ

وصف وزير الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في المملكة، بأنها "مرض" مؤكدا "أننا نعمل على التحصين من أفكارهم".

وقال الوزير السعودي في تصريح لصحيفة "عكاظ أونلاين" اليوم الأحد، عن وجود أفكار جماعة الإخوان( المسلمين) المحظورة في المملكة ،"إن كان لهم تواجد أو لا، فهو متروك للجهات المعنية".

وشدد "نحن نحرص على توعية المجتمع وتحذيره من أصحاب المبادئ الهدامة التي تهدم الدين والوطن وتريد أن تسبب تفريق اللحمة الوطنية".

وأضاف الوزير آل الشيخ "الإخوان مرض وجدناه في مجتمعنا، والمجتمعات الأخرى التي تساقطت دولهم وابتليت بالفتن"، مؤكدا "أننا نعمل على تحصين المجتمع والأماكن التي قد يرتادها حاملو تلك الأفكار".

وحول فعالية البرامج التوعوية التي تقوم بها الوزارة لمواجهة الأفكار المنحرفة، قال آل الشيخ" إنها أثرت تأثيراً إيجابياً كبيراً، والمواطنون وطلبة العلم وصلوا إلى درجة عالية من الوعي والإدراك".

وتابع وزير الشؤون الإسلامية السعودي أن" هذه الآفة انتهت ولطالما المجتمع متماسك سيرفض جميع تلك الأفكار التي تدعو إلى تفريق اللحمة الوطنية وتشتيت الناس وتهييجهم ضد أنفسهم وأوطانهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news