ناشط إسرائيلي يتحرش بزوجة نتنياهو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ذكرت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، أن المدعي العام الإسرائيلي في محكمة الصلح بتل أبيب، قدم لائحة اتهام ضد ناشط إسرائيلي بسبب تحرشه بزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو.

وأوضحت القناة أن المدعي العام قدم لائحة اتهام ضد الناشط اليساري بوعز دروري (55 عامًا)، بسبب نشره محتوى مزعجًا ومهينًا على موقع “تويتر” يتعلق بالحياة الجنسية لسارة نتنياهو.

من جهتها أكدت القناة السابعة العبرية، ظهر اليوم الأحد، أن دائرة الإنترنت في مكتب المدعي العام الإسرائيلي بمحكمة الصلح بتل أبيب، قدمت لائحة اتهام ضد أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلي، بعدما تحرش جنسيا بسارة نتنياهو.

وأوضحت أن الناشط اليساري بوعز دروري قد نشر تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، تشي بإيحاءات جنسية ونشره محتوى مزعج ومهين تتعلق بسارة نتنياهو.

وأشارت دائرة الإنترنت في مكتب المدعى العام الإسرائيلي إلى أن بوعز دروري قد نشر محتوى أساء لزوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق رئيس المعارضة الحالي، العام الماضي، وهو ما دفع بسارة نتنياهو إلى تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية تتعلق بتلقيها تهديدات على حياتها.

وتنص لائحة الاتهام الموجهة إلى الناشط اليساري التحرش الجنسي والإساءة لشخصية معروفة، ومخاطبتها بطريقة مهينة فيما يتعلق بحياتها الجنسية.



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