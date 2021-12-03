الممرضة اكتشفت الحيلة.. إيطالي يحاول الحصول على اللقاح على ذراع اصطناعية

المصدر: روما - أ ف ب

حاول إيطالي خمسيني من منطقة بيمونتي سعى للحصول على الشهادة الصحية دون أن ينجح، الخميس تلقي اللقاح على طرف اصطناعي كما روى الجمعة رئيس هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد.

وقال ألبرتو تشيريو على صفحته على "فيس بوك" ان "هذه القضية سخيفة لو لم تكن خطوة غير مقبولة في غاية الخطورة أمام التضحيات التي يفرضها الوباء على مجتمعنا بأسره من ناحية الوفيات وكلفته الاجتماعية والاقتصادية".

تقدم الرجل مساء الخميس إلى مركز التلقيح في بييلا في بيمونتي (شمال غرب). وكان الطرف الاصطناعي عالي الجودة، لكن لونه وملمسه أثارا على الفور شكوك الممرضة المكلفة تلقيحه والتي طلبت منه خلع قميصه واكتشفت الحيلة.

ثم طلب الرجل من الممرضة أن تدعي وكأنها لم تلاحظ شيئًا فرفضت، كما قال رئيس بيمونتي على موقعه، موضحًا أن الرجل "سيمثل أمام القضاء لما أقدم عليه".

كما الدول الأوروبية الأخرى المجاورة لها، تواجه إيطاليا حاليًا عودة ظهور الوباء (تم تسجيل ما يقارب 17000 حالة جديدة في غضون 24 ساعة الخميس). في هذه المرحلة، تم تحصين ما يقارب 85% ممن تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بشكل كامل.

اعتبارًا من الاثنين، سيتم نشر "شهادة صحية خاصة" تمنح فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم وتم شفاؤهم من كوفيد، وتسمح لحاملها بالذهاب إلى السينما أو المسرح أو المطعم ... أما الشهادة الصحية التقليدية والتي يمكن الحصول عليها عن طريق إجراء فحص بسيط لكشف الإصابة، فستسمح أساسا بالالتحاق بمركز العمل.

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