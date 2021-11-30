الكشف عن الأطعمة المفضلة للرئيس الأميركي بايدن .. ما يحبه والممتنع عنه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن النظام الغذائي "البروليتاري" لزوجها، قائلة إن زوجها يفضل البساطة في انتقاء وجباته، فبدلا من الأطباق المطلية بالذهب، يحب بايدن إبقاء الأمور بسيطة.

وأوضحت صحيفة واشنطن بوست، أن أطباق بايدن المفضلة متنوعة، وعلى رأسها مكرونة بالصلصة الحمراء، حيث أشار الرئيس السابق باراك أوباما إلى أن المعكرونة مفضلة عند "جو".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس جو بايدن له تاريخًا كبيرا في حب الآيس كريم طوال حياته المهنية، حيث ذكر بايدن في وقت سابق: "أنا محب كبير للآيس كريم"، مبينة أن برغر الجبن مع شريحة لحم بقري طرية والخس والطماطم وبعض الجبن المذاب إنه مثل مزيج مثالي من النكهات المفضلة لدى بايدن.

وأردفت أن بايدن يحب تناول سلطة بالدجاج وممارسة بعض التمارين اليومية، حيث قال: "لدي جهاز جري ودراجة بيلوتون وبعض الأوزان، وأحاول التدرب كل صباح من أجل صحتي".

واستطردت:" جو بايدن يحب الحليب المخفوق، إنه في الأساس آيس كريم مضاف إليه بعض الحليب، وتتصدر نكهات الآيس كريم الشوكولاته والفنيليا"، مشيرة:"بايدن ممتنع عن تناول الخمور، حيث أنه لا يشرب الكحول أبدًا".

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