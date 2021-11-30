الكويت.. لغم من مخلفات الغزو العراقي يقتل مصرياً وشبهة جنائية بوفاة آخر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لقي وافد مصري في الكويت بالعقد الخامس من عمره مصرعه صباح أمس إثر انفجار لغم ارضي من مخلفات الغزو العراقي الغاشم بالقرب من محطة معالجة المياه مقابل شاليهات الجليعة، كما عثر على جثة وافد مصري آخر يعمل فني تخدير بإحدى العيادات الخاصة متوفى داخل شقته في منطقة حولي.

وفي تفاصيل القضية الأولى، قال مصدر أمنى كويت لوسائل الإعلام إن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوجود انفجار لغم أرضي في أحد الوافدين مقابل شاليهات الجليعة، لافتاً إلى أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن الى موقع الحادث وشاهدوا جثة وافد من الجنسية المصرية لقي حتفه نتيجة الانفجار.

وأضاف المصدر ان رجال الأمن استدعوا رجال الأدلة الجنائية الى الموقع حيث تم رفع الجثة وإحالتها الى إدارة الطب الشرعي، مشيرا الى أن رجال الأمن استدعوا ايضا خبراء هندسة المتفجرات بالجيش الكويتي لتمشيط الموقع بحثا عن ألغام اخرى في نفس الموقع.

وفي القضية الأخرى، قال مصدر أمنى إن حارس إحدى البنايات في منطقة حولي أبلغ غرفة عمليات وزارة الداخلية عن وجود شخص من سكان البناية متوفى داخل شقته منذ أيام عدة.

وأضاف المصدر أنه فور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن ورجال الأدلة الجنائية الى موقع البلاغ وشاهدوا جثة الوافد، والذي تبين انه يعمل فني تخدير في إحدى العيادات الخاصة، مشيرا الى ان رجال الامن عثروا بجانب الجثة على مواد تثير الشبهات، وتثبت ان الوفاة ناتجة عن شبهة جنائية.

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