رئيس الدولة يلتقي مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم مسؤولي عدد من الشركات الألمانية الكبرى ورجال الأعمال، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتبادل سموه مع ممثلي الشركات ومسؤوليها الأحاديث حول انتاج مؤسساتهم، واستمع منهم إلى عرض حول مختلف الصناعات التي تعنى بها والأفكار والحلول والمنتجات المبتكرة التي تقدمها.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وألمانيا وأهمية دور الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين في تعزيزها خاصة من خلال المشروعات والاستثمارات المشتركة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات التي تواكب متطلبات المستقبل.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، خلال اللقاء، إن دولة الإمارات تهتم بجذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة لها سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى الأنظمة والتشريعات، مشيراً إلى موقع الدولة الجغرافي الذي يجعلها مركزاً تجارياً هاماً في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأشار سموه إلى أن الاتفاقيات التي وقعها الجانبان خلال الزيارة تعزز الفرص للشركات ورجال الأعمال في البلدين للعمل والاستثمار مما يجعلها نقلة نوعية مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية المستقبلية.

من جانبهم عبر رجال الأعمال ومسؤولو الشركات الألمانية عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدين اهتمامهم بالاستثمار في دولة الإمارات وتعزيز تعاونهم مع نظرائهم في الدولة.

حضر اللقاء أعضاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة الذي يضم عدداً من سمو الشيوخ والوزراء والمسؤولين.