طيار سعودي يوثق لحظات الرعب والفزع والخسائر بسبب التيار النفاث القطبي.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الطيار السعودي محمد آل شيبان مقطع فيديو يوثق لحظات الرعب والفزع على متن رحلات جوية بسبب التيار النفاث القطبي.

وقال آل شيبان: في هذه الفترة من السنة يتسلل التيار النفاث القطبي إلى الجنوب حتى خطوط العرض الوسطى لنصف الكرة الأرضية الشمالي، وهو تيار يتدفق من الغرب إلى الشرق بسرعات عالية يؤثر على استقرار طبقات الهواء العليا لأغلب المسارات الجوية لرحلات الطيران التي تطير فوق خط 30 درجة شمالًا.

وأضاف أنه بسبب سرعة هذا التيار العالية تنتج اضطرابات هوائية قوية في أطرافه وغالباً تكون هذه الاضطرابات على ارتفاعات عالية ما بين ارتفاع 30 ألف قدم حتى طبقة التروبوبوز، وغالباً ما تكون السماء حينها صافية مما يصعب على الطيار أو جهاز الرادار التنبؤ بوجودها.

ولفت إلى أنه رغم قوة هذه الاضطرابات إلا أنها لن تؤثر على سلامة الطائرة، لكنها حتماً ستؤثر على سلامة الركاب إذا لم تكن أحزمة مقاعدهم مربوطة طوال وقت الرحلة.

1️⃣ في هذه الفترة من السنة يتسلل

التيار النفاث القطبي إلى الجنوب حتى

خطوط العرض الوسطى لنصف الكرة

الأرضية الشمالي، وهو تيار يتدفق من

الغرب إلى الشرق بسرعات عالية يؤثر

على استقرار طبقات الهواء العليا لأغلب

المسارات الجوية لرحلات الطيران

التي تطير فوق خط 30 درجة شمال..

يتبع pic.twitter.com/RdLGdXW8BQ — محمد آل شيبان (@m7md_shaiban) November 25, 2021

2️⃣ وبسبب سرعة هذا التيار العالية

تنتج اضطرابات هوائية قوية في

أطرافه وغالباً تكون هذه الاضطرابات

على إرتفاعات عالية ما بين إرتفاع

30 الف قدم حتى طبقة التروبوبوز

وغالباً ما تكون السماء حينها صافية

مما يصعب على الطيار أو جهاز الرادار

التنبؤ بوجودها..

يتبع pic.twitter.com/LYLWe8qVxf — محمد آل شيبان (@m7md_shaiban) November 25, 2021

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