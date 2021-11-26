طيار سعودي يوثق لحظات الرعب والفزع والخسائر بسبب التيار النفاث القطبي.. فيديو
نشر الطيار السعودي محمد آل شيبان مقطع فيديو يوثق لحظات الرعب والفزع على متن رحلات جوية بسبب التيار النفاث القطبي.
وقال آل شيبان: في هذه الفترة من السنة يتسلل التيار النفاث القطبي إلى الجنوب حتى خطوط العرض الوسطى لنصف الكرة الأرضية الشمالي، وهو تيار يتدفق من الغرب إلى الشرق بسرعات عالية يؤثر على استقرار طبقات الهواء العليا لأغلب المسارات الجوية لرحلات الطيران التي تطير فوق خط 30 درجة شمالًا.
وأضاف أنه بسبب سرعة هذا التيار العالية تنتج اضطرابات هوائية قوية في أطرافه وغالباً تكون هذه الاضطرابات على ارتفاعات عالية ما بين ارتفاع 30 ألف قدم حتى طبقة التروبوبوز، وغالباً ما تكون السماء حينها صافية مما يصعب على الطيار أو جهاز الرادار التنبؤ بوجودها.
ولفت إلى أنه رغم قوة هذه الاضطرابات إلا أنها لن تؤثر على سلامة الطائرة، لكنها حتماً ستؤثر على سلامة الركاب إذا لم تكن أحزمة مقاعدهم مربوطة طوال وقت الرحلة.
1️⃣ في هذه الفترة من السنة يتسلل— محمد آل شيبان (@m7md_shaiban) November 25, 2021
التيار النفاث القطبي إلى الجنوب حتى
خطوط العرض الوسطى لنصف الكرة
الأرضية الشمالي، وهو تيار يتدفق من
الغرب إلى الشرق بسرعات عالية يؤثر
على استقرار طبقات الهواء العليا لأغلب
المسارات الجوية لرحلات الطيران
التي تطير فوق خط 30 درجة شمال..
يتبع pic.twitter.com/RdLGdXW8BQ
2️⃣ وبسبب سرعة هذا التيار العالية— محمد آل شيبان (@m7md_shaiban) November 25, 2021
تنتج اضطرابات هوائية قوية في
أطرافه وغالباً تكون هذه الاضطرابات
على إرتفاعات عالية ما بين إرتفاع
30 الف قدم حتى طبقة التروبوبوز
وغالباً ما تكون السماء حينها صافية
مما يصعب على الطيار أو جهاز الرادار
التنبؤ بوجودها..
يتبع pic.twitter.com/LYLWe8qVxf
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