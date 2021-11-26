مصر تغلق شارع الهرم كلياً ابتداءً من اليوم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية المصرية، عن إجراء غلق كلى لشارع الهرم في المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات وحتى شارع أبو الفرج وبمواجهة سنترال الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط، اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولحين انتهاء الأعمال.

كما أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى عدد من التحويلات المرورية اللازمة، في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل.

وأهابت الإدارة العامة للمرور على ضرورة إتباع تعليمات المرور والالتزام باللوحات واللجان المرورية لتفادي التكدسات، مضيفًا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news