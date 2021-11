مسؤول يطلب ان تكون طرق قريته ناعمة مثل "خدود" كاترينا كيف.. فيديو

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع في الهند لمسؤول في ولاية راجستان، يطلب من أحد الضباط أن الطرق في قريته يجب أن تكون ناعمة مثل خدي نجمة السنيما الهندية كاترينا كايف.

في البداية، أخبر الوزير الضابط أن الطرق يجب أن يتم بناؤها بنعومة مثل خدود هيما ماليني، ثم أدرك هو نفسه أن هيما ماليني أصبحت عجوزًا الآن.

ثم سأل الجمهور عن الممثلة الأكثر شهرة وجمالا هذه الأيام ليقولوا اسم كاترينا كايف. وقال الوزير إنه يجب تطوير طريق في منطقته على أن يكون ناعماً مثل خدي كاترينا كايف.

وقبل فترة طويلة سخر رئيس وزراء ولاية بيهار الهندية السابق لالو براساد من جعل طرق بيهار ناعمة مثل خدود الفنانة الهندية الشهيرة هيما ماليني.

#WATCH | "Roads should be made like Katrina Kaif's cheeks", said Rajasthan Minister Rajendra Singh Gudha while addressing a public gathering in Jhunjhunu district (23.11) pic.twitter.com/87JfD5cJxV