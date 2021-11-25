الأردن.. "المحاسبة" يكشف فضيحة "المنسف": 12 "سدر" لـ12 شخصاً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف تقرير ديوان المحاسبة الأردني للعام 2020، صرف شركة السمرا لتوليد الكهرباء مبلغ 990 دينارا، لحجز طاولتين في أحد المطاعم.

وفي التفاصيل أظهر التقرير أنه تم حجز طاولتين في أحد المطاعم وحجز 12 سدر منسف كوجبة غداء لاثني عشر شخصاً.

وأوضح التقرير أن مصاريف الضيافة في الشركة خلال العام 2017 بلغت 11,883 ألف دينار، وأكثر من 22 ألفا في العام 2018، وفي العام 2019 أكثر من 25 ألف دينار، بإجمالي تجاوز 49 ألف دينار.

ووثق التقرير عدم وجود أي مبرر لذلك أو المبالغة في الإنفاق.

كما كشف التقرير وجود أكثر من 5000 دينار ذمم مالية مستحقة على موظفين مستقيلين من الشركة.

وقال التقرير إن قيمة المكافآت المصروفة لعدد من موظفي الشركة بلغ ما مجموعه 81,616 ألف دينار، للأعوام (2017 - 2019)، إضافة إلى صرف مكافأة إنجاز بواقع راتب إجمالي إلى راتب ونصف، حيث تم صرف حوالي 660 ألف دينار، لعامي 2017 و2018.

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