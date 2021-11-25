السيسي لأهالي أسوان: "دا من خير مصر.. مش هنسيبكوا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، المناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان.

والتقى السيسي المواطنين، واستمع إليهم خلال تفقده القرية، حيث قالت إحدى سيدات قرية أسوان للرئيس: "بفضل الله وبفضلك فاحت أنوار البهجة والسرور في قريتنا المتواضعة".

فيما قال الرئيس للسيدة وأسرتها: "إحنا مش هنسيبكم،.. محدش بيعمل حاجة من عنده، دا من خير مصر".

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي يتابع كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق، خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى أحد منازل المواطنين بأسوان، حيث التقى أسرة أحد المواطنين واستمع منهم إلى الخدمات المقدمة لهم، في ظل السيول التي اجتاحت القرية، وخلفت أضرارًا كبيرة.

وطلب أحد المواطنين من الرئيس السيسي، التقاط بعض الصور التذكارية معه، ليبادره الرئيس السيسي قائلاً: "ناخد صورة ذكرى طبعًا".

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