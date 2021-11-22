استقبال بـ «الزغاريد» لوزير سعودي يثير موجة من الجدل (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت طريقة استقبال لوزير سعودي خلال جولة تفقدية لاحدى المؤسسات موجة جدل واسعة في الشارع، وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء فيديو لسيدة وهي ترحب بوزير الموارد البشرية السعودي أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي، مطلقة «الزغاريد»، وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن «المقطع المتداول حول قيام سيدة بالترحيب بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهادا فرديا لأحد الموظفين، حيث قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة، ويجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي».

وتظهر المرأة في الفيديو وهي تلقي قصيدة ترحيبية بالوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وتقول فيها: «يا مرحبا بالوصول، معالي الوزير ولد حسب ولد أصول، الرجل المناسب في المكان المناسب، هذا أحمد أحمد، اسمه ذكر في القرآن ما شاء الله، هلا بك هلا». وألتف عددا من الأشخاص حول الوزير الذي ووقف يستمع إلى قصيدة السيدة التي ألقتها، في أحد الممرات، ثم أطلقت الزغاريد.

عكاظ :

المقطع المتداول حول قيام سيدة بالترحيب بوزير الموارد البشرية أثناء دخوله مبنى الوزارة الرئيسي كان اجتهادا فرديا لأحد الموظفين، حيث قام بدعوة السيدة دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة بالوزارة

- ويجري اتخاذ اللازم بحق المسؤول عن هذا التصرف الفردي

pic.twitter.com/hka27CQrM3 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) November 22, 2021

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