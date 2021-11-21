زينة عيد الميلاد تصيب 6 أشخاص في سويسرا

المصدر: جنيف - أ ف ب

أصيب ستة أشخاص من زبائن مركز تجاري في شرق سويسرا بجروح جرّاء سقوط زينة عيد الميلاد عليهم من سقف المجمّع، على ما أفادت الشرطة.

وكانت الزينة التي سقطت عبارة عن عوارض رُكبت عليها مصابيح ملونة كبيرة وسواها من مستلزمات زينة العيد.

وأوضحت شرطة المنطقة أن الحادث وقع في وقت مبكر من بعد الظهر في مجمّع موتن التجاري في إيباخ ضمن كانتون شفيتس، مضيفة في تغريدة على "تويتر" أن ستة أشخاص أصيبوا وتم إخلاء المبنى.

وأظهرت صور نشرتها صحف محلية عدداً من سيارات الإسعاف في موقع الحادث فيما كانت مروحية إنقاذ تحلق في الأجواء.

وأشار الناطق باسم الشرطة فلوريان غروسمان إلى إن الجرحى نقلوا إلى مستشفيات المنطقة.

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