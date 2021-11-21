"فودافون مصر" تعلق على فيديو "الخناقة والضرب المبرح"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

علقت شركة فودافون مصر على انتشار فيديو يظهر معركة شرسة بالأيادي، بين موظفين في الشركة وأحد العملاء.

وقالت شركة فودافون مصر في بيان نشرته على صفحتها على "فيس بوك" تعليقا على الاشتباك بالأيدي الذي وقع بين أحد العملاء وموظفين بخدمة العملاء بأحد الفروع، إنه تم تحرير محضر بالواقعة، ثم التصالح بين الأطراف والاعتذار من الجانبين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت الشركة، أن إدارة فودافون لا تقبل أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف وجاري التحقيق في هذه الواقعة.

وتابعت: “حرصا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون”.

من جهته أعلن جهاز حماية المستهلك، في بيان رسمي له، استدعاء ممثل شركة فودافون لخدمات التليفون المحمول، للتحقيق في سياسة خدمة العملاء بالشركة.

وووثق مقطع فيديو اشتباك عنيف بالأيدي اثنين من الموظفين بخدمة عملاء "فودافون" وعميل، تلقى خلاله الأخير ضربا مبرحا داخل أحد فروع الشركة.

ولم تتضح على الفور ملابسات أو مكان حدوث الواقعة، التي أثارت موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

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