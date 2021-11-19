المصريون مهنئين السيسي بيوم ميلاده: كل سنة في إنجازات وأمن وأمان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه المصريين التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوم ميلاده، وقالت إحدى السيدات "كل عام وأنت بألف خير وبصحة جيدة يارب"، وقال آخر "كل سنة وأنت بصحة جيدة وإنجازات وفى أمن وأمان".

بينما قال مواطنة آخري "كل سنة وحضرتك طيب ياريس وعقبال 100 سنة"، ووجه عدد كبير من الأطفال التهنئة للرئيس بعيد ميلاده، قائلين: "كل سنة وحضرتك طيب ياريس".

ويحل اليوم عيد ميلاد الرئيس السيسي حيث أنه من مواليد 19 نوفمبر 1954، وبهذه المناسبة نرصد دعوات المصريين للرئيس عبد الفتاح السيسي في المناسبات المختلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news