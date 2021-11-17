توقيف عمر سليمان في تركيا بتهمة الإرهاب

المصدر: إسطنبول - أ ف ب

أوقفت الشرطة التركية المغني السوري عمر سليمان الذي نال شهرة عالمية بمزجه الموسيقى الإلكترونية بالموسيقى التقليدية السورية، بتهمة الانتماء لـ"منظمة إرهابية" كما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

وأوضح وكيل أعمال عمر سليمان أنه سيتم إطلاق سراح المغني البالغ من العمر 55 عاماً "في غضون ساعات قليلة".

وذكرت صحيفة "يني شفق" ووكالة أنباء دوغان أن سليمان متهم بـ"الانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية".

وسليمان المقيم في تركيا منذ سنوات، أوقف في شانلي أورفة على بعد 50 كيلومترا من الحدود السورية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية منبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف على أنه "إرهابي" من قبل تركيا.

وفتحت أغاني عمر سليمان التي حصدت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، له أبواب المهرجانات الدولية الكبرى منه مهرجان South by Southwest الذي يحظى بشعبية كبيرة في تكساس.

وسليمان الذي بدأ مسيرته من خلال الغناء في حفلات الزفاف في سورية، يظهر في فيديوهات موسيقية مرتديا كوفية حمراء وبيضاء ونظارة شمس سوداء.

وغادر المغني سورية بعد اندلاع النزاع عام 2011 ليستقر في تركيا حيث فتح مخبزاً هناك.

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