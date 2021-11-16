القبض على شخص سكب مادة حارقة على امرأة وطفلتها في السعودية

المصدر: بريدة - متابعات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، بأن الجهات الأمنية تمكَّنت من تحديد هوية جانٍ والقبض عليه إثر اعتدائه بالضرب وسكب مادة حارقة على مقيمة وطفلتها.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني طليق المرأة، وهو مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، والاعتداء نتيجة خلاف سابق بينهما، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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