مواطن مصري يستقبل قرينة الرئيس السيسي في منزله.. والسيدة الأولى تعلق.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال المواطن المصري نزيه السيد، ابن قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إن زيارة السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنزله لم تكن متوقعة وذلك بعد دعوة زوجته لقرينة الرئيس لزيارة منزلها واحتساء الشاي وذلك بعد مشاركة زوجته في الكشف في القافلة الطبية التي أعلن عن تنظيمها بالقرية.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" المصرية أمس، أن السيدة انتصار السيسي لبت دعوة زوجته وقامت بزيارة منزل الأسرة، لافتًا إلى طلبه من قرينة الرئيس منزل له ولأبنائه نظرا لاضطراره لدفع إيجار 350 جنيه في الشهر.

وتابع: "حاجة ولا في الأحلام إن زوجة الرئيس تدخل بيتنا، والسيدة انتصار قالتي اللي أنت تؤمر بيه هنفذهولك بإذن الله، أنا قولتها نفسي في شقة أو بيت أقعد فيه مع أولادي، وأنا شغال عامل في مدرسة في قرية بعيدة عن قريتنا ومرتبي 1800 جنيه وعندي 3 بنات وولد وبنتي الكبيرة مخطوبة والله مش عارف أجهزها إزاي، وأولادي بيشتغلوا ويساعدوني".

من جانبها، قالت هناء حمادة، إنها طلبت من قرينة الرئيس بزيارة منزلها خلال تفقدها القافلة الطبية بينما كانت تكشف على نظرها، معقبة: "قلت لها عايزة حضرتك تشرفينى وتشربى معانا الشاي".

وتابعت: "بعد ذلك بقليل لبت قرينة الرئيس الدعوة وحضرت لمنزلنا، وشرحت لها ظروفنا وأخبرتها أننا نسكن في منزل بالإيجار، وراتب زوجي لا يكفي، ووعدتنا بتحقيق كافة طلباتنا".

من جانبها، عبرت السيدة انتصار السيسى، عن سعادتها عقب زيارتها، أمس، لقرية شما ولقاء أهلها.

وكتبت سيدة مصر الأولى علي صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "سعدت اليوم بوجودي بين أهلي أهل قرية شما مركز أشمون محافظة المنوفية الكرام، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ميدانياً، حيث سعدت جداً بحفاوة وكرم الاستقبال، وبمعدلات إنجاز مشروعات المبادرة. أشكركم جميعاً على هذا الإنجاز المشهود، ولاتزال الحياة الكريمة هي الأمل الذي نعمل جميعاً لأجله".

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