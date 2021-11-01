مصرع 9 من رجال الإطفاء بانهيار كهف في البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - د ب أ

قال مسؤولون في البرازيل إن تسعة من رجال الإطفاء قتلوا إثر انهيار كهف خلال أحد التدريبات.

وذكرت إدارة الإطفاء بالشرطة العسكرية في ساو باولو أن عشرة أشخاص دفنوا تحت الأنقاض في بلدة ألتينوبوليس جنوبي البرازيل، على بعد 300 كيلومتر شمال ساو باولو.

وتم إنقاذ شخص واحد فقط. وشارك في التدريب ما اجماليه 28 شخصا.

ولم يتضح بعد سبب الحادث .

وأعرب حاكم ولاية ساو باولو جواو دوريا عن تعازيه لأسر الضحايا.

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