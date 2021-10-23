محافظ إيراني يتلقى صفعة قوية على المنصة أمام وزير الداخلية ( فيديو)

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

تداولت وسائل إعلام إيرانية لقطات فيديو تظهر شخصا مجهولا، وهو يخرج فجأة من وراء الكواليس خلال كلمة محافظ أذربيجان الشرقية الجديد زين العابدين رضوي، ويوجه صفعة قوية إلى وجه الأخير أمام عدسات وسائل الإعلام.

وأثناء حفل تنصيبه وهو يتحدث أمام المنصة، تلقى الحاكم الجديد لمحافظة أذربيجان الشرقية،، صفعة قوية، من شخص مجهول، حيث أظهرت اللقطات المعتدي، وهو يخرج فجأة من وراء الكواليس خلال كلمة المحافظ الجديد زين العابدين رضوي ويوجه صفعة قوية إلى وجه الأخير.

وعلى الفور هرع أشخاص آخرون إلى التدخل للقبض على المعتدي.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذا الحادث جاء على مرأى وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي حضر الحفل.

وأعلن مدعي عام مدينة تبريز، بابك محبوب عليلو، عن إصدار أمر عاجل بالتحقيق في ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن السلطات تمكنت من تحديد هوية المعتدي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إيرنا» أن هذا الشخص من منتسبي الحرس الثوري، مضيفة أن دوافع شخصية تقف وراء الحادث.

غير أن رضوي قال لاحقا خلال الحفل إنه لا يعرف المعتدي عليه، مضيفا أنه يعتبر هذا الشخص من الأعداء لكنه لا يعتزم تقديم شكوى ضده.



محافظ اذربيجان الشرقية في #ايران يتلقى صفعة من احد الاشخاص خلال إلقاءه كلمة بعد تعيينه في المنصب pic.twitter.com/rtPOPNOnfP — The Saudi Post (@TheSaudi_post) October 23, 2021

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