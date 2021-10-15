ميركل تتسلم أعلى وسام من العائلة المالكة في بلجيكا

المصدر: بروكسل - د ب أ

حصلت المستشارة أنغيلا ميركل على وسام الاستحقاق البلجيكي، وهو أعلى وسام تمنحه العائلة المالكة في البلاد.

ومنح الملك فيليب «وسام ليوبولد» للمستشارة المنتهية ولايتها اليوم الجمعة، حسبما أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ودعا الملك ميركل ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى تناول الغداء في قصر لاكن شمالي بروكسل.

وتعتزم ميركل ودي كرو التحدث عن الجهود الدولية والأوروبية للحد من تغير المناخ، وعن القمة الأوروبية المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون الارتفاع الحاد الأخير في أسعار الطاقة من الموضوعات المحورية خلال القمة الأوروبية المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ومن المقرر أن تحضر ميركل خلال زيارة بلجيكا حفلا موسيقيا ومأدبة عشاء قبل السفر إلى تركيا.

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