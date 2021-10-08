دولة أفريقية تعلن إلغاء عقوبة الإعدام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وقع رئيس دولة سيراليون، جوليوس مادا بيو، اليوم الجمعة، قانونًا يلغي عقوبة الإعدام في البلاد.

وقال رئيس سيراليون، في بيان بمناسبة توقيع القانون: "بإلغاء عقوبة الإعدام في سيراليون، نعلن اليوم إيماننا بقداسة الحياة".

وتابع بقوله: "نعيد التأكيد على الحق الدستوري لكل مواطن في الحياة ونكرس أنفسنا لمستقبل يتسم بالتفاؤل الكبير والعدالة الاجتماعية والاحترام لجميع الناس".

يذكر أنه في يوليو الماضي، جرى الإعلان، بأن برلمان سيراليون الواقعة في غرب أفريقيا، صوّت لإلغاء عقوبة الإعدام.

ومنذ عام 1998، لم يتم تنفيذ أي إعدامات تقريبًا في البلاد، وغالبًا ما تم تخفيف أحكام الإعدام إلى أحكام أخرى.

ومع ذلك، فقد تعرضت البلاد في كثير من الأحيان، لانتقادات من قبل مختلف منظمات حقوق الإنسان بسبب الحفاظ على هذا الوضع من إبقاء عقوبة الإعدام.

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