فقدان 10 أشخاص جراء انهيار طيني في الصين

المصدر: بكين - د ب أ

أفادت السلطات المحلية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين بأنه تم إنقاذ أربعة أشخاص حتى صباح اليوم الأحد، بينما لا يزال أكثر من عشرة آخرين مفقودين، بعدما وقع انهيار طيني ناتج عن الأمطار الغزيرة بالمقاطعة يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مقر إدارة الطوارئ في المقاطعة أن الأشخاص الأربعة كانوا داخل ملجأ مؤقت لموقع بناء عندما وقع الانهيار.

وأرسلت المقاطعة أكثر من 100 شخص من مدن مختلفة إلى المنطقة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ، بعد الإبلاغ عن فقدان أكثر من عشرة أشخاص.

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