القبض على المتهمين بسرقة 13 مركبة في وضع التشغيل بجدة

المصدر: جدة - واس

صَرّح المتحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن استعادة (13) مركبة سرقت في وضع التشغيل بمحافظة جدة والقبض على سارقيها (4) مواطنين سعوديين ومقيم من الجنسية الفلسطينية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

أضاف أن المتهمين قاموا بتفكيك بعض أجزاء المركبات بقصد بيعها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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