حمم بركانية تدمّر 100 منزل في جزر الكناري

المصدر: مدريد - أ ف ب

واصل بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية في أرخبيل الكناري السياحي الاثنين إلقاء حممه باتّجاه الساحل مدمّرة في طريقها نحو مئة منزل، وبلغ عدد الذين تم إجلاؤهم منذ بداية ثوران البركان خمسة آلاف شخص.

وأوضحت السلطات الإقليمية في جزر الكناري على تويتر أنها لا تعتزم في المرحلة الحالية إجراء عمليات إجلاء جديدة، موضحة أن الحمم تتّجه نحو البحر.

ولم يفد حتى الآن عن سقوط ضحايا جراء ثوران البركان، وهو الأول في جزيرة لا بالما منذ 50 عاماً.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تدفقات هائلة لحمم بركانية أتت على الأشجار وغمرت الطرق بالكامل واجتاحت المنازل عبر النوافذ المفتوحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news