سلسلة تفجيرات في أفغانستان.. ومقتل 3 أشخاص

المصدر: كابول - رويترز

قال مصدران بمدينة جلال آباد إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 20 آخرين في سلسلة تفجيرات بالمدينة الواقعة بشرق أفغانستان اليوم السبت.

وأضاف المصدران، اللذان قالا إنهما حصلا على المعلومات من مستشفيات وشهود، لرويترز أن القتلى سقطوا في سلسلة من خمسة تفجيرات.

وقال أحد المصدرين إن أفرادا من حركة "طالبان" كانوا بين الضحايا. وقال الثاني إن التفجيرات استهدفت عربات تابعة لـ"طالبان".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. وجلال آباد هي عاصمة إقليم ننكرهار معقل تنظيم "داعش" الذي نشط منذ سقوط كابول في أيدي "طالبان".

وكانت سلسلة تفجيرات وقعت عند مطار كابول في 26 أغسطس الماضي وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها قد أودت بحياة أكثر من 180 شخصا. وهذه الهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال عقدين.

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