حالة انتحار جديدة تحت عجلات مترو القاهرة

المصدر: القاهرة - متابعات

قال مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق المصرية إن رجلاً في الستين من عمره لقي مصرعه بعدما ألقى بنفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بالخط الأول بمحطة المعادي في محافظة القاهرة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن المصدر قوله إن قيام المواطنين بإلقاء أنفسهم بدافع الانتحار تحت عجلات قطارات المترو شيء صعب للغاية ولا يمكن السيطرة عليه، منوهاً إلى أنه على الفور تم إيقاف حركة القطارات للعمل على رفع الجثمان من القضبان وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأشار إلى أنه من خلال فحص ملابس المتوفي تبين أنه من مواليد عام 1959 ويسكن في محافظة القاهرة بمدينة البساتين، وأضاف المصدر أن الشركة ستقوم بنشر أفراد أمن إداري على محطات مترو الأنفاق للحد من حالات الانتحار داخل محطات المترو.

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